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الصحة

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
الزهايمر
الزهايمر
أ ش أ
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وافقت مصلحة الدولة الصينية للمنتجات الطبية على طرح دواء صيني لعلاج مرض الزهايمر بالسوق بعد جهود بحثية استمرت لـ22 عاما.

وذكرت المصلحة –في بيان اليوم- أن جامعة "أوشين" الصينية ومعهد شنغهاي للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي للأدوية قاموا بتطوير الدواء "جي في -971" لعلاج الزهايمر.

ويأتي الإعلان عن طرح هذا الدواء بعد أشهر من تطوير علماء صينيين اختبارا جديدا لتقييم حاسة الشم لدى الصينيين، ما قد يساعد في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية والعقلية، سيما وأن تدهور حاسة الشم يمثل أولى الأعراض السريرية لأمراض عصبية رئيسية مثل مرض باركينسون ومرض الزهايمر، وترتبط مشاكل حاسة الشم كذلك بأمراض أخرى مثل الفصام والاكتئاب الشديد واضطرابات عقلية أخرى.
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