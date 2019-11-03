إسماعيل حماد عن توقعات صندوق النقد: مصر تحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي إسماعيل حماد، إن مصر ستكون ضمن 8 دول تقود النمو الاقتصادي العالمي بحلول عام 2024، وهذا ليس من قبيل المبالغة، وإنما بشهادة صندوق النقد الدولي.



وأضاف "حماد"، خلال تقديم برنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن صندوق النقد الدولي، أكد أن العالم يُعَول على عدد من الدول من بينها مصر التي احتلت المركز الــ8 لدفع نمو الاقتصاد العالمي.



وأشار إلى أن مصر ببساطة تحصد حاليًا ثمار أكبر عملية إصلاح اقتصادي في تاريخ الدولة المصرية، موضحا أن تجربة الإصلاح الاقتصادي هي الأنجح باعتراف موسسات دولية عالمية.