الباز يرصد أسباب الفجوة بين الحكومة والشعب

رصد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أسباب الفجوة بين الحكومة والشعب المصري, وأسباب عدم ثقة الناس فيما تحققه الحكومة من إنجازات.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "الحكومة بتعمل انجازات، والناس بتقول فين، مش حاسين، وده راجع لعدة أسباب، أولها أن الناس دايما عندها نظرة شك بينها وبين الحكومة، والمسئولين لما بيطلعوا البيانات مش بيتكلموا بشكل بسيط يوصل للناس، وفي الاعلام بنستنى الحكومة تقول تعالوا صوروا الإنجازات، فالحكومة متقولش فاحنا منروحش".

وتابع: "محدش يقدر يقول كل حاجة اتعملت وكل حاجة بقت كويسة، لكن اللي نقدر نقوله إن في حاجات اتطورت واتبنت وخدمات اتقدمت، وخصوصًا في مجال الصحة".

وواصل: "السيسي وجه بأن المرحلة الثانية من التأمين الصحي في جنوب سيناء والأقصر تبدأ هيكون في مارس 2020، ودة إنجاز مهم، ومبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة، حتى الآن استفاد منها 286 ألف مواطن، أما الحكومة فأعلنت تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، واللي اترفع لـ 2000 جنيه، وأعلنت أيضًا انخفاض معدل البطالة في 2019 إلى 7.5 %، بعد أن كان 13.4% في 2014".