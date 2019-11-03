وصية الفنانة صباح "الغريبة".. وسبب الرقص بجثمانها (فيديو)

كشفت الفنانة جانو فغالي، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، عن وصية خالتها قبل رحيلها والمحظورات التي طلبتها منهم قبل وفاتها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، إن صباح تركت وصية مكتوبة، بأن تكون جنازتها بالدبكة اللبنانية وعلى نغمات الموسيقى، مؤكدة أنهم كانوا سعيدين لتنفيذ وصيتها، لأنها كانت تشعر بأنها عروس.



وأضافت، أنها دائمًا كانت تقول لهم: "مش عايزاكم تعيطوا ولا تلبسوا الأسود عايزاكم ترقصوا وتغنوا"، مؤكدة أن الرقص بالتابوت ظاهرة منتشرة في لبنان وكذلك في بعض الأرياف المصرية عندما يفقدون شابًا أو عزيزًا عليهم.



وأكدت خلال اللقاء أنهم خالفوا وصية صباح في شيء واحد، وهو ارتدائهم للإسود، قائلة: "كلن هيبقى شكلنا عرة اوي لو مالبسناش"، وذلك رغم أن صباح كان ممن لا يفضلون الأسود ولا يرتدونه وارتدته مرة واحدة ورغم جماله عليها إلا أنها لم تكررها.