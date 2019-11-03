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أوتو

جائزة ماليزيا الكبرى: أليكس ماركيز بطلا للعالم في موتو 2

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:15 ص
أليكس ماركيز
أليكس ماركيز
وكالات
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حسم الإسباني أليكس ماركيز (كاليكس) الأحد لقب بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو 2، بحلوله ثانيا خلف الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) الفائز في سباق جائزة ماليزيا الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة ما قبل الأخيرة من بطولة 2019.

وانضم ماركيز (23 عاما) الذي أحرز لقبه الأول في الفئة الثانية والثاني إجمالا في منافسات الدراجات النارية (بعد فئة موتو 3 عام 2014)، الى شقيقه الأكبر مارك (26 عاما) الذي كان قد توّج مطلع أكتوبر بلقبه العالمي السادس في الفئة الأولى (موتو جي بي).

وحسم تتويج أليكس ماركيز على حلبة سيبانغ الماليزية، الفئات الثلاث لمنافسات الدراجات النارية لهذا الموسم، بعدما كان الإيطالي لورنتسو دالا بورتا قد حسم الأسبوع الماضي في أستراليا، اللقب العالمي للفئة الثالثة.

وحل ماركيز بفارق 0،758 ثانية فقط خلف بايندر في ماليزيا، متقدما على السويسري توماس لوثي (كاليكس). وبذلك، عزز الإسباني صدارته للترتيب العام للبطولة، بفارق 28 نقطة عن بايندر الذي انتزع اليوم المركز الثاني من لوثي، مع تبقي مرحلة واحدة فقط في إسبانيا بعد أسبوعين،وينال الفائز في السباق 25 نقطة.

وقال ماركيز بعد تتويجه:"هذا حلم يتحقق"، على مرأى من شقيقه مارك الذي كان يحتفل بالقفز والتشجيع على جانب الحلبة.

وشهد السباق الذي تألف من 18 لفة، تنافسا كبيرا بين ماركيز وبايندر.

وتقدم الجنوب إفريقي في بداية السباق، لكن الإسباني تمكن من تجاوزه في وقت مبكر. وتنافس الدراجان على المركز الأول مرارا، وتمكن بايندر من استعادته بمناورة جريئة عند أحد المنعطفات، شهدت احتكاكا طفيفا بين الدراجتين تمكن خلاله الدراجان من الحفاظ على توازنهما.

وكما سيطر بايندر على دراجته، أبقى على تقدمه حتى عبور خط النهاية.

وأكد الدراج البالغ 24 عاما أنه قدم "كل ما يمكنني اليوم، الحلبة كانت جنونية، التماسك كان لا يقارن بما حصلنا عليه في نهاية الأسبوع".

فاز ماركيز في خمس سباقات من 18 هذا الموسم، وصعد الى منصة التتويج (المراكز الثلاثة الأولى) عشر مرات.

وأهدى الإسباني السباق الى الدراج الاندونيسي الشاب أفريدزا موناندار الذي لقي مصرعه عن 20 عاما السبت في حادث خلال سباق مخصص للمواهب الآسيوية، أقيم على هامش جائزة ماليزيا الكبرى.
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