سوريا تدرس منح روسيا قاعدة عسكرية في القامشلي لـ 49 عامًا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تمركز القوات الروسية في منتجع "النادي الزراعي" في القامشلي شمالي سوريا على مقربة من منطقة المطار لاتخاذه مقرًا لقواتها.



وأوضح المرصد في بيان مساء اليوم السبت، أن هناك معلومات حول عملية تقاسم النفوذ في مناطق شمال شرق سوريا، في ظل التواجد الروسي والأمريكي المشترك داخل المنطقة ودخلت القوات الروسية إلى المنطقة وفقًا لاتفاق سوتشي الموقع الشهر الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.



وأكد المرصد أن القوات الروسية سيطرت على منتجع "النادي الزراعي" في القامشلي قرب منطقة المطار لاتخاذه مقرًا لقواتها، بشأن احتمالات تأجير الحكومة السورية مطار القامشلي إلى القوات الروسية لتتخذه مقرا لها لمدة ٤٩ عامًا، على غرار ما حدث في قاعدة حميميم.



وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد صباح اليوم وصول دورية أمريكية إلى قرية هيمو الواقعة على بعد 4 كلم من مدينة القامشلي من جهة الغرب، والتي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود السورية - التركية، وتجولت الدورية في القرية التي تحوي بالأصل قاعدة عسكرية أمريكية.



ومع انسحابات قوات سوريا الديمقراطية من الحدود التركية السورية، باتت المنطقة الممتدة من القامشلي إلى عين ديوار تحت النفوذ الأمريكي، بينما المنطقة الممتدة من القامشلي إلى رأس العين، ومن تل أبيض إلى عين العرب تحت النفوذ الروسي، بينما المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض تخضع للنفوذ التركي والفصائل الموالية لها.