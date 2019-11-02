الباز يعلن دعمه لعميد "حقوق طنطا": يتعرض لاغتيال معنوي

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دعمه الكامل للدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، بعد استغلال قنوات الإخوان واقعة المشادة مع الطالبة، ومحاولة التحريض ضده.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "عميد الكلية يتعرض لاغتيال معنوي من عناصر الإخوان على السوشيال ميديا، كل الدعم له ولموقفه".



واستعرض الباز شكلًا من أشكال التحريض ضد العميد، وهو ما كتبه وليد شرابي عبر "تويتر": "أن الطلبة اللي ضحكوا على زميلتهم والأستاذ يتحرش بها لفظيًا، نفس العينة لما بيشوفوا كلب يتحرش جنسيًا في الشارع ويتفرجوا".

