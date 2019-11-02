"90 دقيقة" يكشف تفاصيل سرقة الإخوان لرواية الحرافيش لنجيب محفوظ

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، صورة لبوستر مسرحية "المسحراتية" وبطلاها أجيرا الأخوان الممثل الفاشل هشام عبد الله، والممثل محمد شومان.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، إن هذه المسرحية مسروقة بشكل كامل من رواية الحرافيش للكاتب الراحل نجيب محفوظ.

وتابع أن هؤلاء الأشخاص لم يدركوا بعد أنهم خرجوا بشكل كامل عن الخط الوطني، منوها إلى أن الحرافيش من أعظم روايات نجيب محفوظ، وهؤلاء الأجراء سطو عليها.