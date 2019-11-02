الباز يشكر المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد لدعمه السياحة المصرية

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيديو لكورنيش النيل بمحافظة الأقصر بعد الانتهاء من تطويره بشكل كامل.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن هذا الفيديو نشره المغرد الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، والذي يمكن أن نسميه "عاشق مصر"، وكتب عليه عبارة "عمار يا مصر سأدعم سياحة مصر".

وتابع الباز، أن هذا الفيديو يكشف أن الناس خارج مصر يرون الإنجازات والتقدم الكبير الذي تشهده مصر، ويرصدونه ويقومون بنشره، مع العلم أنهم لا مصلحة لهم من نشر الأكاذيب.

ووجه الباز، الشكر للمغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد، على دعمه للدولة المصرية والسياحة المصرية.