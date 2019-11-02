في ذكرى تأسيسها.. الديهي: "الجزيرة" 23 عامًا من خدمة الإرهاب

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الإدارة القطرية اتفقت مع الإدارة التركية على قيام الشرطة التركية بحماية قطر.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن قطر تستورد الشرطة التركية، بما يؤكد أن قطر محتلة من تركيا بدليل أن الشرطة التركية هي من تحمي قطر.



ولفت إلى أنه مر 23 عامًا على تأسيس قلعة الإرهاب في العالم "قناة الجزيرة القطرية"، التي تؤجج الصراعات وتصنع الميليشيات لتفكيك المنطقة، واليوم يحتفلوا بـ23 سنة من الخيانة ودعم الإرهاب.



وعرض بعض المقاطع التي بثتها "الجزيرة" لـ أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبوحفص الموريتاني، وعدد من الإرهابيين الآخرين؛ لتأكيد التزاوج بين "الجزيرة" والإرهاب بأموال قطرية.

