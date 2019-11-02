السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

الديهي: يجب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لوقف نزيف العنف

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:23 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي إن المجتمع المصري يعاني، وعلى جميع مؤسسات الدولة أن تكون واعية وتتكاتف لإيقاف نزيف العنف الذي تسلل للشارع المصري، ما يمثل عبئا على الدولة المصرية وخاصة الأجهزة الأمنية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "يجب أن نستعيد الجدعنة والنخوة المصرية من جديد، الأطفال من 12-15 سنة ضائعين، ومش معانا على الخط، أنا خايف على مستقبل ولادنا".

وتابع خلال تعقيبه على مقطع فيديو لفتاة ترقص في فرح شعبي بسنجة أو سيف، أن هذا يعكس سلوك عنيف، متسائلًا: "من أين وصلت إليها هذه الثقافة؟ هل من عبده موته ومحمد رمضان؟ أم حمو بيكا أم من؟".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: "الجرأة" سلاح السيسي لمواجهة الفساد

وائل غنيم يعترف بانضمامه إلى "الإخوان"

الديهي لـ جمال عيد: "لو بررت مصدر فلوسك هاخرس للأبد"

راشد الغنوشي في حفل «سمر ومجون» (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ يومين

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

منذ يوم

بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

منذ 36 دقيقة

الباز يشكر المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد لدعمه السياحة المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

أيام زمان

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

أصل وفوائد الجبنة موتزاريلا

الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

الرئيس نيوز

خاص| لطيفة تنتهي من تصوير كليب جديد وتستعد لطرح ألبومها

مخرج "خط الموت" يعلن بدء عرض الفيلم بالإمارات

وفد عسكري أمريكي يتفقد مواقع المقاتلين الأكراد بشمال شرق سوريا

باحث سياسي: تظاهرات الجمعة الـ"37" بمثابة تأميم احتفالات ثورة نوفمبر بالجزائر

منوعات

كريم عبدالجواد بعد الفوز: حققت حلم الطفولة

نور الشربينى: خضت النهائى وأنا مصابة والتتويج بلقب العالم أمام الأهرامات مختلف

صورة صدفة تكشف إصابة امرأة بمرض خطير

دراسة: النوم العميق ينظف دماغك ويحميك من "ألزهايمر"

كشكول

التعليم تعلق على شكوى أهالي مدرسة آيلة للسقوط في سوهاج

البدء فى إنشاء مجمع إسلامى بالمنوفية الأزهرية

بالصور.. جولة لطلاب القاهرة داخل الحماية المدنية

عميد "دراسات الزقازيق" يتناول الغذاء مع الطالبات فى المدينة

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: "القاعدة" يسعى لتوسيع نفوذه وتنفيذ عمليات نوعية

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجير الإرهابى فى أفغانستان

جنرال عسكري عراقي يروي شهادته حول تنظيم داعش الإرهابي


زيت وسكر

ما هو تحليل tsh؟.. هنا الإجابة

قبل انطلاقه.. ما لا تعرفه عن مؤتمر التطوير العقارى الرابع

كيف ستواجه “الصحة” ازمات الكهرباء بالمستشفيات؟

4 قرارات حازمة من  “الكهرباء” لحل مشكلة أخطاء الفواتير

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

الكلب

اتحاد الكتاب ينعى فوزية مهران

ثمة حنين لم يزل يتثاءب

د. طه حسين

صفحتنا ع الفيس بوك