الديهي: يجب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لوقف نزيف العنف

قال الإعلامي نشأت الديهي إن المجتمع المصري يعاني، وعلى جميع مؤسسات الدولة أن تكون واعية وتتكاتف لإيقاف نزيف العنف الذي تسلل للشارع المصري، ما يمثل عبئا على الدولة المصرية وخاصة الأجهزة الأمنية.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "يجب أن نستعيد الجدعنة والنخوة المصرية من جديد، الأطفال من 12-15 سنة ضائعين، ومش معانا على الخط، أنا خايف على مستقبل ولادنا".



وتابع خلال تعقيبه على مقطع فيديو لفتاة ترقص في فرح شعبي بسنجة أو سيف، أن هذا يعكس سلوك عنيف، متسائلًا: "من أين وصلت إليها هذه الثقافة؟ هل من عبده موته ومحمد رمضان؟ أم حمو بيكا أم من؟".

