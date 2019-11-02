وديع الشيخ يثير الجدل باستعراضه أمواله الضخمة.. فيديو

أثار الفنان اللبناني وديع الشيخ، حالة جدل كبيرة بعد نشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم باستعراض مبالغ ضخمة ويحصيها خلال الفيديو.



وعلى الرغم من انشتار الفيديو بشكل كبير، إلا أنه لم يكشف عن سبب نشر فيديو له برفقة هذا الكم من الأموال في الوقت الذي تنتفض فيه لبنان وتشتكي من سوء الأحوال الاقتصادية وندرة وجود الدولار.



وكان وديع الشيخ قد تعرض لانتقادات حادة من قبل بعض الثوار اللبنانيين وذلك بسبب وصفه لبعضهم بالحشرات.



وتعرض لموقف محرج خلال مشاركته في المظاهرات في أيامها الأولى بعد شارك برفقة البودي جارد الخاص به ووقتها سألته مراسلة إحدى القنوات عن اسمه، ورغم أنه جاوبها إلا أن البودي جارد وجه لها سؤالًا: "أنت ما بتعرفي مين هو؟".

