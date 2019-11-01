متظاهرو لبنان يدعون حسن نصرالله إلى ضبط أتباعه

دعا متظاهرون في لبنان، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، زعيم حزب الله، حسن نصر، إلى ضبط أتباعه.

ووفقًا لقناة العربية نيوز، قال متظاهرون في طرابلس اللبنانية يردون على خطاب نصرالله، مشيرين إلى أن خطابات نصرالله عقدت الأزمة.



فيما جدد نصر الله اتهامه للمحتجين في لبنان بتلقي تمويل من جهات أجنبية، مشيرا أن الدور الأميركي في لبنان معطِل وتأزيمي.



ومن جهة أخرى، تستعد لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان إلى تقديم شكوى أمام النائب العام التمييزي في بيروت ضد مناصري حزب الله وحركة أمل الذين غزوا ساحتي الاعتصام في رياض الصلح والشهداء بوسط بيروت ظهر الثلاثاء واعتدوا على المتظاهرين بالعصي وحطموا خيمهم بحجة رفضهم قطع الطريق عند جسر الرينج من قبل المتظاهرين.