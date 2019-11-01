الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

قطر تنفق 24 مليون دولار منذ المقاطعة لتحسين صورتها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
تميم
تميم
نيفين أشرف
طباعة
كشفت صحيفة "أراب ويكلي" عن جهود قطر لمحاولة تحسين صورتها في الولايات المتحدة، بعد مرور أكثر من عامين على المقاطعة العربية، من خلال إنفاق ملايين الدولارات على جماعات الضغط الأمريكية.

وذكر التقرير أن الدوحة أنفقت ما لا يقل عن 24 مليون دولار في حملات العلاقات العامة وجماعات الضغط الأمريكية منذ عام 2017.

وذهبت ميزانيات العلاقات العامة والضغط في قطر إلى منع إصدار تشريع بشأن الجماعات الإرهابية التي تمولها وكذلك تجنب التدابير التي تهاجم قناة "الجزيرة" التي تمولها الدولة في الدوحة.

وأوضح التقرير، أن الدوحة عملت على إعادة تشكيل صورتها وأحيانًا ما أقنعت المشرعين بتخفيف القوانين والقرارات الأساسية إزاءها، إلا أن من المفارقات المثيرة أيضًا، علاقتها الوثيقة مع إيران التي تعد العدو الأول للولايات المتحدة.

وقال التقرير، إنه في الآونة الأخيرة، عملت "الجزيرة" على حماية نفسها من الادعاءات الواردة بأنها تتصرف نيابة عن الدولة القطرية، الأمر الذي يتطلب منها التسجيل كوكيل أجنبي لدى وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى الكشف عن المعلومات المالية والعلاقات مع المسؤولين الأميركيين.

ويضغط المشرعون الأمريكيون المحافظون من أجل اتسجيل "الجزيرة" كوكيل أجنبي في البلاد، إذ أن السياسة التحريرية للقناة تعكس أجندة الدوحة الخارجية وتقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأشار التقرير، إلى أن "الجزيرة" تخشى فقدان مكانتها كجهاز إعلامي مستقل، ما دفعها لإنفاق ما يزيد عن نصف مليون دولار في ثلاثة أشهر للرد على التهم الموجهة إليها.

ودفعت شركة المحاماة DLA Piper، وهي شركة الشؤون العامة الأمريكية، مبلغ 540 ألف دولار في الربع الثالث من العام الجاري للضغط على الكونجرس، بزيادة 500 ألف دولار عن الربع السابق.

ووفقًا لما ذكرته "أراب ويكلي"، لا تقتصر حملة الضغط في قطر على هذه الأمور فقط، وإنما بذلت الدولة جهودًا كبيرة للتأثير على المؤسسات الأكاديمية والبحثية البارزة التي تأمل أن تؤسس مناخًا إعلاميًا أكثر تفضيلًا بالنسبة إليها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قطر توفر تمويلًا كبيرًا لمجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية تحظى باهتمام كبير وتقدم تقارير عن النزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم، كما أن مؤسسة قطر التي تمولها الدولة جزئيًا تمتلك فرع الدوحة بمعهد "بروكنجز" الأمريكي.

وتعمل هذه الروابط على إمداد المدافعين عن الدوحة بمستوى من المصداقية وتساعد قطر على نشر رسالتها من خلال المنافذ الأكاديمية والإعلامية الشهيرة، كما سعت مؤسسة قطر الدولية للتأثير على مناهج الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال مساهمات مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من كل ذلك، فإن حملة العلاقات العامة في قطر لم تفعل الكثير لإحداث تغيير جذري في الصورة السائدة في الدولة، موضحة أن القضية ليست فقط دعم الدوحة المستمر للجماعات الإرهابية المعينة والروابط المتطرفة ولكن فشلها في فهم الحقيقة الأساسية للعلاقات العامة الحديثة، ومفادها أنه يمكن للصناعة تجميل الإيجابيات ولكنها لا تمحو سلبياتها بالكامل.

وتناول تقرير الصحيفة، زيارات الوفود اليهودية إلى الدوحة، منوهة إلى أنه في عام 2017، استأجرت قطر "نيك موزين"، كبير المستشارين السابقين للسيناتور الجمهوري "تيد كروز"، للمساعدة في إقامة علاقات مع قادة المنظمات المؤيدة لإسرائيل وواضعي السياسات المقيمين في واشنطن، والذين ورد أن بعضهم حصل على تبرعات.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تعرضت المنظمة الصهيونية الأمريكية تعرضت لهجمات إعلامية يهودية عديدة بسبب ارتباطها بقطر، فيما حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علنًا الشخصيات اليهودية على عدم القيام بذلك التعامل مع الدوحة.

واختتمت الصحيفة تقريرها، مؤكدة أن قطر يجب عليها أن تتعايش مع حقيقة أن العلاقات العامة الجيدة ليست بديلًا عن السياسة السليمة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

8 نوفمبر.. بث بطولة أمم إفريقيا للشباب على "تايم سبورتس"

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو.. توفيق عكاشة يرصد مكافأة لمن يجيب عن هذا السؤال

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تعاقدات الجهات العامة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

خبير يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

دراسة: الوجبات السريعة السبب الرئيسى لبدانة الأطفال

أعراض نقص فيتامين "د"

فوائد القرع العسلي في الشتاء

الرئيس نيوز

الرى: جنيه واحد سنويا القيمة الإيجارية للأراضى التابعة للوزارة

هل تبيع الحكومة مياه الرى للمزارعين.. مجلس الوزراء يرد

حقيقة تراجع الصادرات المصرية غير البترولية لمختلف دول العالم

هل أوقفت الحكومة استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل؟

منوعات

بملابس محتشمة.. نتاليا تفوز بأول مباراة مصارعة نسائية في السعودية (فيديو)

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

معيدة تربية نوعية تساعد المكفوفين على عزف الموسيقى

كشكول

تكريم جامعة حلوان لحصولها على الثامن عربياً في تصنيف QS العالمي

"الخشت" يعلن مكافآت مجزية لأعضاء التدريس في هذه الحالة

"العصار" و"عبد الغفار" يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع "هيونداى"

"عبدالغفار" يستعرض تقريراً حول الرابطة العربية لعلوم الفضاء

إسلام سياسي

الإفتاء: شهر ربيع الأول رفع الله قدره بين الشهور بميلاد النبي (فيديو)

أيمن نور يهدد المطالبين بزيادة رواتبهم بالفصل من «الشرق»

خلافات عاصم عبد الماجد والإخوان عرض مستمر بسبب أسرة مرسي

داعش يخطط لعملية إرهابية كبرى بدس انتحاريين في مظاهرات بغداد


زيت وسكر

“صيادلة القاهرة” تبحث مع “الضرائب” مطالب النقابة

فوائد الحليب لصحة الجسم

الدينار الكويتى يسجل 52.79 جنيه للشراء بختام التعاملات

للمزارعين.. ارشادات هامة لحدائق الموالح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: حيرة الحياة القصوى

"وضع المرأة في المجتمعات العربية" موضوع العدد الجديد من "ميريت الثقافية"

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

صفحتنا ع الفيس بوك