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حوادث

فيديو.. سيدة عربية تشيد بالشرطة المصرية: رجعولى حقى وحاسة بالأمان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لسيدة عربية تشيد فيه بموقف الشرطة المصرية وردها على فيديو نشرته بعد تعرضها لموقف مع أحد أفراد الشرطة في كمين.

ونفت السيدة أن يكون للفيديو أي غرض سياسي أو تحريضي، واستنكرت استغلال قنوات فضائية معادية للفيديو، حيث قامت بنشره على نطاق واسع، فيما أكدت السيدة أن الفيديو لا يستهدف منظومة أو دولة وإنما موقف فردي حدث لها من أحد افراد الشرطة لتتلقى اتصالات هاتفية من لواء قبل تقدمها ببلاغ رسمي ليقوم بحل المشكلة بعد استقبالها بمكتبه.

وأضافت قائلة: حقي رجعلي بالطريقة اللي ترضيني ومحدش قصر في حاجة بالعكس أنا اتحرجت من الذوق اللي اتعاملت بيه بس الفكرة في طريقة طلب الحق بالقانون مش بالهمجية وهمشي في البلد دي حاسة بالأمان ومبسوطة إن حقي رجع.

وتوجهت بالشكر لكافة ضباط وأفراد وزارة الداخلية وأكدت للشعب المصري في مقطع الفيديو على رقي رجال الشرطة المصرية في التعامل مع المواطنين المصريين والضيوف ووجهت لهم رسالة قالت فيها: هنيئًا لكم ببلدكم وشرطتكم الراقية".

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