"النواب الأمريكي" يتعهد بإظهار الحقيقة في عزل ترامب

تعهدت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن تصويت المجلس اليوم على إقرار إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر دستوري ونابع من التزامهم باحترامه والدفاع عنه.



وقال بيلوسي في تصريح عبر حسابها على موقع تويتر مساء اليوم، إن النواب عندما دخلوا الكونجرس أقسموا جميعا بكل فخر لدعم الدستور والدفاع عنه، وتصويت اليوم بشأن ترامب جاء نابعا من هذا الأمر.



وأضافت بيلوسي: "في هذه الجلسات المفتوحة سوف نبحث عن الحقيقة ونضمن للشعب الأمريكي أن يرى ذلك بنفسه".



وأقر النواب الأمريكي، اليوم إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما وافق المجلس على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات بشأن عزل ترامب.



من جانبه، اعتبر ترامب بدء إجراءات عزله بأكبر مطاردة ساحرات في تاريخ أمريكا وأن خدعة المساءلة والعزل التي يطرحها النواب تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأمريكي وأن هذه الإجراءات تضر الشعب الأمريكي برمته.