خالد الجندي: لماذا لا يحرق الجن إلا بيوت الغلابة؟

تعجب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ممن يصدقون أن الجن يحرقون البيوت.



وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن من يقول الجن يحرق البيوت كذاب وضلالي، يروع الناس ويأكل أموالهم بالباطل.



وأردف:"مسمعناش عن جني في التاريخ حرق بيت العمدة ولا قسم بوليس، بيحرق بس بيوت الغلابة، والناس تصدق وتقول شفت قدام مني".



وأوضح أن ما يفعله الدجالون والمدعون يشبه بالسحر، وهو لا يقلب الأشياء ويغيرها، وإنما يوهمك أنها تغيرت، فلا يمكن أن يقلب قلم لعصفور، لكنه يجعلك تراه عصفور.