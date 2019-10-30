للمرة الثالثة خلال عام.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال العام الجاري لتكون 1.5% بدلا من 1.75% وفق قناة "CNBC" الأمريكية.



وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 18 سبتمبر الماضي قرارا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام لتكون عند 1.75 % بدلا من 2% لدعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.



ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في 2019 إلى 2.2%، فيما كانت نسبة النمو عند 2.1% حسب التوقعات السابقة.