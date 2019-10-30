الموسيقى العسكرية تشارك في احتفال "مصر للعلوم والتكنولوجيا" بنصر أكتوبر

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة موسعة حول انتصار أكتوبر العظيم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة .



الندوة نظمتها إدارة العلاقات العامة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية الهندسة وتحدث فيها أركان حرب دكتور محمد الغباري قائد الشرطة العسكرية وسلاح المدرعات سابقاً والخبير العسكري بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية .. حيث استعرض خلالها جوانب من البطولات العظيمة التي قامت بها العسكرية المصرية الباسلة في مواجهة العدو الإسرائيلي حتى تمكنت من كسر شوكته وغطرسته وتحرير الأرض والكرامة والعرض ورفعت راية مصر خفاقة عالية.



وتخلل الندوة تقديم فقرات من الموسيقات العسكرية التابعة للقوات المسلحة تضمنت عزف الأناشيد الوطنية التي عاصرت حرب ٧٣ المجيدة.



وقد جاءت هذه الندوة في إطار برنامج حافل بالانشطة الثقافية والفنية التى تستهدف نشر ثقافة الوعي والانتماء بين الطلاب والذين أقبلوا بأعداد كبيرة على حضور الندوة للتعرف على الجوانب المضيئة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وأمجاد القوات المسلحة العظيمة كما عزفت الموسيقات العسكرية فى نهاية الندوة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.