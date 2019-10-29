الفقي يكشف أهم ما يميز مكتبة الإسكندرية عن باقي المكتبات

كشف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أهم ما يميز المكتبة عن غيرها من المكتبات قائلا إنها ليست مكتبة كتب، ولكنها مركز حضاري وثقافي ضخم.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e"، بمناسبة عيد افتتاحها السابع عشر: أن المكتبة تضم سينما ومسرح ومتاحف وترميم كتب وقراءة ومقتنيات مخطوطات والقبة السماوية ومحاضرات كبيرة وقاعة تتسع إلى 1600 واحد في وقت واحد.



وتابع: "لدينا إمكانيات ضخمة جدًا تجعل من هذا الصرح مركز ثقافي كبير وليس مجرد مكتبة للاطلاع على الكتب وهذا أحلى أهدافنا ولكنه ليس الهدف الوحيد".

