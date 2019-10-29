تامر أمين: "عليّ الطلاق ما قلت هذا الكلام عن حادث قطار الإسكندرية"

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن التصريحات المفبركة التي نسبت له مؤخرًا حول حادث قطار الإسكندرية، والتي أثارت حالة جدل واسعة ضده، واستخدم مروجوها لوجو أحد المواقع الشهيرة.



وقال تامر أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "عليّ الطلاق ما قلت الكلام ده، طالما أنتم لا تصدقون سوى باليمين"، وأعاد القسم مرة أخرى، مؤكدًا أن الأمر صعب جدًا.



وأضاف، لكل من لم يصدق كون هذه التصريحات مفبركة وقامت بفبركتها إحدى الصفحات ذات الخلفيات السياسية، فهذا مثال بسيط للضحك على العقول وانجرار الناس حوله وتسبب ذلك في وجود الكثير من الأزمات.



وأعاد خلال الحلقة عرض الفيديو الأصلي الذي تم فبركة التصريحات منه، والذي استنكر خلاله قيام الركاب الموجودين في القطار بتصوير الحادثة بهواتفهم دون أن يتدخل أيًا منهم لنجدة الشابين ومنعهما من القفز، ووصف الحادثة بأنها جريمة متكاملة الأركان.



يذكر أن التصريحات التي نسبت لتامر أمين جاء فيها: "الولدين كانوا بياعين إيه اللي يركبهم قطار vip ورئيس القطر مش غلطان لأنه كان يؤدي عمله".

