طارق جميل سعيد: عماد حمدي أفضل من قدم دور "المحامي"

قال المحامي طارق جميل سعيد، إن الفنان الراحل عماد حمدي هو الوحيد الذي أقنعه في تمثيله بدور المحامي في الأعمال الفنية، أما شخصية "حسن سبانخ" التي جسدها الفنان عادل إمام عن المحاماة كانت مجرد وجهة نظر درامية وليست حقيقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لا يفضل الذهاب إلى نقابة المحامين، منوها أنه يقدم الخدمات لزملائه ولكن خارج مقر النقابة.

وطالب "سعيد"، نقابة المحامين بتشكيل "لجنة الانضباط" للحفاظ على الشكل العام للمحامين، كما طالب بتنظيم دورات تدريبية للمحامين على كيفية التعامل في المحاكم وطريقة إلقاء المرافعات.

وأكد أنه لا يترافع في قضايا القتل، ولكنه كثيرا ما يقبل قضايا "ببلاش" وهذا جزء مهم لدور المحامي في المجتمع.



