طارق سعيد: بدأت المحاماة على أرضية صلبة.. ولم أندم على قبول أي قضية

قال المحامي طارق جميل سعيد، إنه التحق بكلية الحقوق حبا في المحاماه، ووالده كان قدوة بالنسبة له، مشيرا إلى أن والده كان يأخذه وهو صغير للمحاكم، ووقتها انبهر بمهنة المحاماة، ولذلك التحق للعمل بها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن والده لم يبخل عليه في تعليم مهنة المحاماة وكان دائما يقدم له النصائح، لافتا إلى أنه بدأ المحاماة وهو على أرض صلبة.

وأكد "سعيد"، أنه لم يندم على أي قضية قبلها، منوها أن مهنة المحاماة مسئولية كبيرة بعيدا عن تصوير الأعمال الفنية لها.

وأوضح أن مهنة المحاماة تعتمد على ضمير من يقوم بها وقناعاته الشخصية ببراءة موكله أو إدانته.



