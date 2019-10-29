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مراد وهبة: لهذا السبب تفرعت "القاعدة" و"داعش" من الإخوان

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:36 م
الفيلسوف مراد وهبة
الفيلسوف مراد وهبة
أحلام عبدالرحمن
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قال الفيلسوف مراد وهبة، إن القاعدة والنصرة وتنظيم داعش الإرهابي جميعها تفريعات من الإخوان، مشيرًا إلى أن فكر الإخوان قائم على الأصولية الدينية، وأنشأت هذه الجماعات الأخرى والتنظيمات الأخرى من أجل الانشغال بمحاربتهم عنها.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج " نُطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN": "ناس تقولك احنا بنحارب القاعدة، طب ما الظواهري إخوان وبن لادن إخوان، القاعدة موجودة عشان تبعدك أنك تفكر في محاربة الإخوان، وتفضل الجيوش تحارب داعش وتحارب القاعدة وتنسى الأصل وهو الإخوان".

وأردف: "داعش فرع من تنظيم الإخوان الدولي لما تيجي تحارب حارب الإخوان وليس داعش".

وأكد ضرورة إعمال العقل في ذلك، حيث إن التفكير فريضة إنسانية وليس إسلامية أو مقتصرة على أي ديانة أخرى، موضحًا أن محمود عباس العقاد أخطأ حين عنون كتابه بـ"التفكير فريضة إسلامية"، حيث إنه بذلك يُحرج الدين ويُسيئ للبشرية.
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