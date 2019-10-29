بعد أنباء حذف أغنيته من "يوتيوب".. سعد لمجرد يتخطى الـ 14 مليون بـ "سلام"

تناولت بعض الأنباء مؤخرًا خبر حذف أغنية "سلام"، للفنان المغربي سعد لمجرد، من على موقع "يوتيوب"، وذلك بسبب اتهامه بالسرقة، من قبل الفنان المغربي هشام تلمودي، والذي اتهم لمجرد، باستغلال مقطع موسيقي من إحدى أغانيه دون ترخيص.



وعلى الرغم من انتشار هذه الأخبار، إلا أن الأغنية تخطيت حاجز الـ 14 مليون حيث وصلت نسبة مشاهدتها 14.894.462، على "يوتيوب".



أغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع "TIzaf Mouhcin"، والفيديو كليب مستوحي من التراث الأمازيغي المغربي.



وكان آخر أعمال سعد لمجرد، فيديو كليب أغنية "يخليك للي" وهي من ألحان وكلمات وتوزيع جلال الحمداوي، وقبلها طرح كليب أغنية "إنساي" مع الفنان محمد رمضان وهي من كلمات سعد لمجرد ومحمد رمضان ومن ألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيها باللهجة المغربية، فيما يغني "رمضان" باللهجة المصرية، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

