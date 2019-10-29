شقيق ضحية قطار الإسكندرية: الكمسري قال لأخي "لو معاكشي فلوس انزل هنا"

قال تامر عيد، شقيق محمد ضحية قطار الإسكندرية، إن شقيقه كان يقضي أسبوع بالإسكندرية في المصيف مع صديقه، وكان هوايته "شغل الهاند ميد"، وكان يكتب على الخشب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "محمد خد صاحبه، وراحوا يقضوا أسبوع في شقتنا في الإسكندرية، وهو راجع اتصل بوالدتي، قالها الفلوس اللي معايا خلصت، فقالتله تعالى لحد البيت واحنا هنحاسب".

وتابع: "محمد وصاحبه ركبوا القطار وحصل اللي حصل، عرفنا 4 الصبح، صاحبه أحمد اتصل بيا، وقالي محمد مات وروحت المشرحة، وأنا مش مصدق إنه مات".

وواصل: "محمد أخويا مش شقي، ومش بيتخانق مع حد، ولو هو بتاع مشاكل كان ضرب الكمسري واتخانق معاه، لكن الكمسري قالهم معاكوا فلوس ادفعوا، مش معاكوا انزلوا هنا، أحمد صاحبه نفذ الكلام ونط، ومحمد قاله هي البلد مفيهاش حد جدع، والناس بتتكلم، الكمسري قالهم اللي هيتكلم هينزل معاه، محمد مسك في حديدة، ومقدرش فوقع والقطر داس عليه".