موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف، غدًا الاربعاء، فريق ليفربول الانجليزي المحترف لدى صفوفه النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي، نظيره العملاق آرسنال، على معقل الريدز "آنفيلد"، في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.



تقام مباراة القمة الإنجليزية الكبري بين الغريمين ليفربول ونظيره آرسنال في كأس الاتحاد الانجليزي، مساء غد الأربعاء، في تمام الـ9:30 بتوقيت القاهرة.



وننشر لكم في موقع "الدستور" جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الانجليزي:-



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال:-



- قناة beIN Sports MENA 2 HD



- قناة beIN Sports Connect



- قناة Sky Sport 7 beIN Sports



- قناة ESPN



ويدخل حامل اللقب ليفربول مباراته امام غريمه القديم والكبير آرسنال بقوة وبسالة، وذلك عقب تخطيه عقبة ضيفه الكبير توتنهام، في مباراته السابقة والتي انتهت بنتيجة 21، التى جمعت العملاقي مساء الأحد الماضي، على معقل الريدز "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة "البريميرليج".



بينما سقط الآرسنال في فخ الخسارة أمام نظيره شيفيلد يونايتد 0-1، وسقط ايضًا في شباك التعادل أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة أرسنال على مواجهة عملاق انجلترا وإنهاء الموسم فى المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا 2020.



وتمكن ليفربول الإنجليزي حامل اللقب من الحفاظ على تربعه علي عرش جدول ترتيب "البريميرليج" 2019 - 2020، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة العاشرة.



وحتي اللحظة لم يتحدد موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول ضد آرسنال حتى الوقت الحالي، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن المحترف محمد صلاح سيغيب عن المشاركة مع فريقه بعد إصابته في الكاحل من جديد خلال مواجهة ضيفه توتنهام الأخيرة.



يذكر أن ليفربول يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على مدار التاريخ برصيد 8 ألقاب مواسم: من عام 1980 حتي 2019.



وتبدأ اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، فى تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة والـ10:45 من مساء اليوم، حيث تقام 5 مواجهات في افتتاح دور الـ16 لكأس الاتحاد الانجليزي أهمها مان سيتي وضيفه ساوثهامبتون المقامة علي ملعب الاتحاد.