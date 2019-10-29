تحت الطبع.. الأعمال الشعرية الكاملة لــ "سيلفيا بلاث" بالعربية

تصدر قريبًا عن دار التكوين للنشر والتوزيع٬ الأعمال الشعرية الكاملة للكاتبة الأمريكية٬ سيلفيا بلاث٬ من ترجمة الشاعر الدكتور٬ عابد إسماعيل.



سيلفيا بلاث شاعرة أمريكية وروائية وكاتبة قصص قصيرة. ولدت في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1932 ودرست في جامعة سميث وجامعة نيونهام في كامبريدج قبل أن تشتهر كشاعرة وكاتبة محترفة. تزوجت من الشاعر "تيد هيوز" في 1956 وعاشا أولًا في الولايات المتحدة قبل أن ينتقلا إلى بريطانيا.



في سنة 1975 قبل فوزها بجائزة بوليتزر بعشر سنوات تقريبًا وقبيل نشر يومياتها، أجرت والدتها تعديلات على مجموعة رسائل كتبتها "بلاث" في سنوات مراهقتها إلى عائلتها ثم نشرتها في كتاب تحت مسمى "منزل الرسائل" تجلّت فيها قوة العاطفة التي تمتعت بها روح الشاعرة المتوفاة عام 1963.