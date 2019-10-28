تامر أمين: تمثال الحرية يرمز للفلاحة المصرية ولم يكن مصنوعًا لأمريكا

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم يشهد الذكرى 133 لتدشين تمثال الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف خلال حلقة برنامج "أخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "كل سنة والفلاحة المصرية بخير، لأن تمثال الحرية هو تمثال للمرأة المصرية ولم يكن مصنوعًا لأمريكا".



وتابع: "التمثال كان مصنوعًا ليوضع في مدخل بورسعيد احتفالا بافتتاح قناة السويس ولم يحدث ذلك، وفرنسا اشترته من مصر بمبلغ زهيد لأنها كانت ناهبة أشياء كثيرة من مصر والوطن العربي، وأهدت التمثال لأمريكا في ذكرى استقلالها ومن وقتها وضع التمثال في مدينة نيويورك، وأصبحت شعلته رمزًا للحريات في العالم".



وأنهى كلامه قائلًا: "حرية أمريكا أصلها المرأة المصرية والطين المصري".

