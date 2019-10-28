بعد تصفية أبوبكر البغدادي.. تامر أمين لأمريكا: اسمه إيه "البعبع" الجديد؟

قال الإعلامي تامر أمين، إن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، مات والعالم كله شاهد موته على الهواء في لحظة تفوق أمريكي ولحظة استعراض للهيمنة والقدرة والسلطان الأمريكي.



وأضاف خلال حلقة برنامج "أخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، كلنا بلا استثناء تلقينا هذا الخبر بارتياح شديد لأنه واحد من أهم وأخطر الإرهابيين في العالم، ولأننا خلصنا من هم كبير، لأنه كان يستحق هذا المصير والعالم كله كان ينتظر لحظة التخلص منه لأنه كان سببًا في استشهاد الآلاف في العالم.



وتابع، ما أشبه اليوم بالبارحة التاريخ يعيد نفسه وتذكرت فورًا أسامة بن لادن، وتذكرت اللحظة التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية باغتياله، موجها سؤالين للولايات المتحدة الأول هل لا يوجد تجديد أو إبداع؟، بتقديم نفس السيناريو بنفس الأبطال والمخرج؟.



والسؤال الثاني، للمخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية، اسمه إيه الفيلم الجديد أو العفريت الجديد؟، مؤكدًا أنه في اللحظة التي تم فيها التخلص من أبوبكر البغدادي وغلق ملف داعش، فإن الملف الجديد والعفريت الجديد جاهز داخل مكاتبهم.



وذكر أنه بالنسبة للدول العربية فإنه لا ينفع أن نعيش بدون بعبع، والتي يتم فيها استنفاذ قوتنا، وكذلك إلى من سيبيعون أسلحتهم، فلا بد أن يصنعوا بعبع دائم لدول الشرق الأوسط لإثارة الجدل والفتنة والخوف، وفي الوقت نفسه يقوم ببيع أسلحته للجانبين، موضحًا أن القصة كبيرة ولها آثار كبيرة.

