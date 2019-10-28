وزير خارجية أمريكا يصف مباحثاته مع سامح شكري بـ"المثمرة"

وصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، مباحثاته اليوم، مع نظيره المصري سامح شكري بأنها كانت "بناءة ومثمرة".



وقال بومبيو في تصريح مساء اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أجريت مكالمة مثمرة اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري".



وشدد الوزير الأمريكي على أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مصر، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأجرى شكري، اتصالًا هاتفيًا مع مايك بومبيو في إطار المشاورات الدورية بين الجانبين، وتناول الاتصال التباحُث حول مختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بجانب الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان سابق اليوم، أن الوزيريّن بحثا أيضا سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، كما تناولا آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة والاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية في واشنطن.