بعد براءتها في قضية "السمنة".. ريهام سعيد: ويمكرون ويمكر الله

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على برائتها من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقالت ريهام سعيد، في تعليقها: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".



وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وذلك في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.



ووصفت "سعيد" في إحدى حلقات برنامجها الذين يعانون من مرض السمنة، "إنهم ميتين، وعالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وأن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، تحتوي على سموم".

