وليد جمال الدين يكشف أسباب نزول أسعار مواد البناء

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هذه الفترة تشهد انخفاضًا كبيرًا في السلع الخاصة بمواد البناء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سعر الحديد شهد تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث تراجعت أسعاره 800 جنيه للطن.



وتوقع "جمال الدين"، نزول أسعار الحديد مرة أخرى، وأرجع ذلك لسببين الأول الانخفاض العالمي لأسعار الحديد والثاني لانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري.



وتابع، أن النزول شبه اليومي لسعر الدولار انعكس بشكل إيجابي أيضا على أسعار الحديد، مؤكدا أن الأسمنت أيضا بدأت أسعاره في النزول هذه الفترة بنسبة 25% حيث كان سعر طن الأسمنت يصل إلى 1000 جنيه و1100 جنيه للطن والآن يصل إلى 750 جنيها و800 جنيه.



وأشار إلى أن الدهانات من المحتمل نزول أسعارها هي الأخرى، وأن الرخام المستورد أيضا بدأت أسعاره في النزول حيث انخفضت أسعاره 20% مقارنة بالأسعار السابقة خاصة الرخام التركي.

