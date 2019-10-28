الديهي للمسئولين عن قفز شابين من القطار: "تعلموا الإنسانية من الرئيس"

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على المسئولين عن إجبار شابين على القفز من قطار أثناء سيره، ما أسفر عن مقتل أحدهما وبتر ساق الآخر.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "هو مفيش إنسانية؟ هو عشان الأولاد الفقراء محدش هيسأل عنهم؟ الرئيس لن يقبل بالظلم".



وأردف الديهي: "اتعلموا الإنسانية من الرئيس، الرئيس كان يبكي عندما يشاهد حالة إنسانية فقيرة وغير قادرة، كان بيجري عشان يساند واحد من المعاقين، أين الإنسانية في ممارساتكم؟".

