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عالم

سوريا: سنستعيد الجولان المحتل بكافة الطرق

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:50 م
بشار الجعفري
بشار الجعفري
محمد عمر
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أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تغيير الطابع الديمغرافي والهوية الوطنية السورية في الجولان السوري المحتل وسرقة آثاره ونهب ثرواته والاستيلاء على أراضيه.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن مساء اليوم في نيويورك، إن تحكم دول غربية بمجلس الأمن جعله عاجزًا عن فرض تنفيذ قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف بشار الجعفري: "دول غربية تسعى للسيطرة على منظمة الأمم المتحدة وتحويلها أداة لخدمة أجنداتها القائمة على القرصنة والهيمنة".

وشدد الجعفري في كلمته أمام مجلس الأمن، على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية واستعادته حتى خط الرابع من يونيو 1967 بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي أولوية سورية.

وأوضح المندوب السوري أن الدول الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية تبعات ما يقوم به هذا الكيان من جرائم وانتهاكات في الأراضي العربية المحتلة.
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