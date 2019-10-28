وائل كفوري وملحم زين يجتمعان في حفل غنائي بدبي الشهر المقبل.. صورة

يستعد كل من النجمين وائل كفوري، وملحم زين، لإحياء حفلين غنائيين في دبي، في شهر نوفمبر المقبل بدبي.



الحفل سيكون في فندق فيستيفال أرينا إنتركونتيننتنل، وذلك يوم 22 نوفمبر المقبل وذلك قبل حفلات رأس السنة.



ومن المتوقع أن يقدم النجمان خلال الحفل باقة مميزة من أغانيهما خلال الحفل والذي يحضره حشد هائل من جمهور النجمين.



وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، قد احتفل بعيد ميلاده في شهر سبتمبر، ونظم حفلا كبيرا حضره حشد هائل من النجوم وأحيا الحفل الفنان اللبناني ملحم زين.

