السيسى يتفقد نقاط التفتيش فى شرم الشيخ (صور)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ في اتجاه منطقة دهب.



واطلع الرئيس السيسي من المسئولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد الطريق الدائري مرورًا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.

