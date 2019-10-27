أحمد موسى: لمَ لم يُدفن البغدادي ويُصلى عليه من قبل أنصاره؟

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم نقل أشلاء جثمان أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، إلى القاعدة الأمريكية بالعراق.



وأضاف "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل العناصر التي تم القبض عليها من الميليشيات وأتباع البغدادي موجودة في العراق، والطائرات التي ضربت كلها خرجت من العراق.



وأكد أن وزير الدفاع الأمريكي كان يتواجد خلال الأيام الماضية في العراق، ويبدو أنه كانت هناك تنظيمات وترتيبات لهذه العملية.



وتابع: "سنجد تصريحًا خلال الأيام المقبلة يقول إنه تم الإلقاء بأشلاء جثمان البغدادي في البحر، مثلما حدث مع أسامة بن لادن".



وتساءل: "أين أصوات الإخوان بعد مقتل رجلهم ولماذا لم يتم دفنه والصلاة عليه؟"، قائلًا: "عايز أشوفهم هيعملوا إيه؟!".