أحمد موسى: أردوغان الخاسر الوحيد بعد مقتل البغدادي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان يتحسر على مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وقال "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الخاسر الوحيد في العالم من مقتل البغدادي، كونه كان منفذًا جيدًا لمخططه".



وأكد أن المنطقة التي قُتل فيها البغدادي، كان يسيطر عليها الجيش التركي، ويوجد بها هيئة تحرير الشام، وجبهة النصرة وهما تابعتان لأردوغان، مشيرًا إلى أن الإرهابي المطلوب دوليًا من خمس سنوات، كان يتواجد تحت نفوذ تركيا.



وأضاف: "ترامب نفى مشاركة تركيا بعمليات استخبارية في العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل البغدادي حتى لا يتم تهريبه".