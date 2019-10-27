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رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: مصر تقدمت 19 مركزًا في إنتاج الطاقة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:58 م
المهندس محمد سعد
المهندس محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة
سناء إسماعيل
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علق المهندس محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات، على القضاء على العجز في الطاقة وتحقيق فائض، مؤكدًا أن المؤشر الاقتصادي لمصر في تحسن، ومصر انتقلت من المركز الـ96 إلى المركز 77 وهذا هم الإنجازات.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "أن هذه الزيادة تؤكد أن هناك مصداقية وجهود من القيادة السياسية يتبعها جهودًا من وزارة الكهرباء مع وزارة البترول، ووزارة الدفاع كلهم مجتمعين مع بعض يتكاملون، وهذه المحطات لم تكن تعمل إلا بتوفر الغاز ومع توفر الغاز ساعدها على العمل والانتاج".

وتابع: "هيئة الاستثمار مع الكهرباء نجحت في تحقيق 25 جيجا أي ضعف الإنتاج الذي كنا نستخدمه في السنوات الأخيرة وأصبح لدينا طاقة وفرة ونرتبط مع الدول المجاور لتصدير الطاقة التي لا نحتاج لها، وهناك شبكة يتم تنفيذها الآن، وهناك شبكة صيانة كاملة 100% حتى لا يحدث هناك أي عطل".
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