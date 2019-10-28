4 خطوات لحماية السيارة من مياه الأمطار

تشهد العديد من مدن ومحافظات مصر موجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار بالميادين والشوارع، مما يزيد من فرص وقوع الحوادث وتعطل السيارة.



وهناك مجموعة من الخطوات يجب على مالكي السيارات اتباعها، تتمثل في الآتي:



1- عدم تشغيل المحرك، نظرًا لكثرة المياه بغرفة المحرك، وعلى مالك السيارة التأكد أولًا من جفاف المياه ثم القيام بتشغيل المحرك.



2- عدم ترك المقصورة بدون تجفيف، لأن هذا سيضر بها ويؤدي لتأكلها، ويجب على مالك السيارة نزع المقاعد وتجفيف المقصورة جيدًا.



3- عدم تشغيل أي دائرة كهربائية قبل أن تجف السيارة جيدًا، حتى لا يتعرض الشخص للصعق أو تتعرض السيارة نفسها للتلف.



4- في حالة التأمين على السيارة، يجب على مالكي السيارة المتضررة إبلاغ الشركة المؤمن عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكي لا يهدر حقه.