الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

لايف ستايل

بوسى سعيد.. قصة نجاح مدربة لياقة بدنية للحكام الأفارقة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
طباعة
بوسى سعيد من مدينة الشرقية، بدأت مشوارها الرياضى لاعبة كرة قدم في سن السادسة عشر فى نادى الشرقية، لم تواجه أي صعوبات للعب الكرة، بالرغم من أنها كانت رياضة جديدة للفتيات في مدينتها، وتنقلت بين الأندية، وبعد عشر سنوات من الكفاح فى الظل قررت التخلي عن لعب الكرة واتجهت للتحكيم.

استعدت بدراسات ودورات متعددة حتى استطاعت أن تقتنص المرتبة الأولى في اختبارات اختيار الحكام الدوليين التابعين للاتحاد المصري لكرة القدم خلال العام 2013.

وبدأت التحديات بعد أن أصبحت حكما، فلم يكن الجمهور واللاعبين قد شاهدوا فتيات يحكمن مباريات كرة قدم من قبل، قذفت بالحجارة في أول مبارياتها التحكيمية لا لشئ إلا كونها امرأة، ولكن ما حدث لم يثنيها عن المضى فى طريقها الذى اختارته.

انطلقت بوسي في مجال التحكيم وشاركت في العديد من البطولات الدولية وبدأ اسمها يتردد في الاتحاد الأفريقي الذي بدوره رشحها في معسكرات دولية عدة.

وفى حادثة غير مسبوقة للسيدات فى مجال كرة القدم، شاركت بوسى في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 كمعدة لياقة بدنية.

ويستمر نجاح بوسى مع الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، رغم كل التحديات التي تواجهها المرأة المصرية في القطاع الرياضي فى مصر وخاصة فى مجال كرة القدم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

السيطرة على حريق بمعرض سيارات فى المهندسين

منذ حوالي 18 ساعة

تمت خلال انتقاله لتركيا.. تفاصيل عملية مقتل "البغدادي" زعيم داعش

منذ حوالي 10 ساعات

آلة الشر.. كيف ينفذ ياسين أقطاى مخططات أردوغان و«الإخوان» ضد مصر؟

منذ حوالي 17 ساعة

بيان "محامين المنوفية" يثير قلق أسرة "شهيد الشهامة"

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

المضاد الحيوي ليس ضروريا لآلام الأسنان

أطعمة تساعد المرأة على تخفيف آلام الحيض

قيلولة بعد الظهر تعيد النشاط وتزيد من إنتاجية العمل

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

مع فصل الشتاء.. شركة أمريكية تصمم حذاء صوف مضاد للماء

رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

بيع لوحة إيطالية نادرة مقابل 24 مليون يورو

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

باحث: داعش انتهى قبل مقتل زعيمه


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك