بوسى سعيد.. قصة نجاح مدربة لياقة بدنية للحكام الأفارقة

بوسى سعيد من مدينة الشرقية، بدأت مشوارها الرياضى لاعبة كرة قدم في سن السادسة عشر فى نادى الشرقية، لم تواجه أي صعوبات للعب الكرة، بالرغم من أنها كانت رياضة جديدة للفتيات في مدينتها، وتنقلت بين الأندية، وبعد عشر سنوات من الكفاح فى الظل قررت التخلي عن لعب الكرة واتجهت للتحكيم.



استعدت بدراسات ودورات متعددة حتى استطاعت أن تقتنص المرتبة الأولى في اختبارات اختيار الحكام الدوليين التابعين للاتحاد المصري لكرة القدم خلال العام 2013.



وبدأت التحديات بعد أن أصبحت حكما، فلم يكن الجمهور واللاعبين قد شاهدوا فتيات يحكمن مباريات كرة قدم من قبل، قذفت بالحجارة في أول مبارياتها التحكيمية لا لشئ إلا كونها امرأة، ولكن ما حدث لم يثنيها عن المضى فى طريقها الذى اختارته.



انطلقت بوسي في مجال التحكيم وشاركت في العديد من البطولات الدولية وبدأ اسمها يتردد في الاتحاد الأفريقي الذي بدوره رشحها في معسكرات دولية عدة.



وفى حادثة غير مسبوقة للسيدات فى مجال كرة القدم، شاركت بوسى في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 كمعدة لياقة بدنية.



ويستمر نجاح بوسى مع الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، رغم كل التحديات التي تواجهها المرأة المصرية في القطاع الرياضي فى مصر وخاصة فى مجال كرة القدم.