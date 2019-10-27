خالد الجندي: مشكلة واحدة واجهت كل الأنبياء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جميع الأنبياء واجهوا مشكلة واحدة وهي تمسك الناس بما ترك أبائهم.



وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "كل واحد لديه جزء من القداسة النفسية الناتجة عن عادات والده او أمه، فكل شخص ينشأ على ما كان عوده أبوه، وبالتالي ينظر إلى ما ترك الأباء بنوع من القداسة، وتكون نتيجته أن يرى البعض أنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".



وأكد أن هذه مشكلة كل الأنبياء مع قومهم وأنهم كانوا يقولون: "قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُون"، موضحًا أن القرآن معركته هي عدم انتقاء التراث يعني عدم انتفاع ما ينفعك من التراث وترك ما لا ينفعك".