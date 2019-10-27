فتح ميناء البرلس وانتظام الدراسة بكفر الشيخ

أعادت سلطات ميناء الصيد البحري ببرج البرلس فتحه أمام حركة الصيد وحصول أصحاب المراكب على التصاريح اللازمة للخروج إلى البحر المتوسط لممارسة رحلات الصيد، بعد التحسن النسبي لحالة الجو وهدوء الرياح.



وعادت الحياة إلى طبيعتها في بحيرة البرلس، وانتشرت مراكب الصيد فيها حاملة الصيادين بشباكهم في أولى رحلات الصيد عقب استقرار الأحوال الجوية، وتم فتح بوغاز بحيرة البرلس أمام حركة المراكب.



ومن ناحية أخرى، انتظمت الدراسة في جميع مدارس محافظة كفرالشيخ والمعاهد الأزهرية عقب الإجازة التي منحها محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل طه للتلاميذ والطلبة أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية، كما انتظمت الدراسة بكليات الجامعة وعاد الطلبة إلى كلياتهم.



ومن المقرر أن تبدأ الأجهزة المحلية بالوحدات المحلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في إزالة أثار مياه الأمطار من الشوارع لتمهيدها أمام حركة السير.​