الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

بعد انضمام تحالف "سائرون" للمعارضة.. هل تسقط الحكومة العراقية؟

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:07 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
أعلن تحالف "سائرون" العراقي في مجلس النواب بزعامة مقتدى الصدر، انضمامه إلى المعارضة واعتصام نوابه في مقر البرلمان يتم تحقيق مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ مطلع أكتوبر الجاري مطالبين بمحاربة الفساد وحل الجماعات المسلحة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وسبق أن طالب متقدى الصدر، زعيم تحالف سائرون البرلماني، من حكومة عادل عبد المهدي بالاستقالة لأنه فشل في تحقيق مطالب العراقيين، وسط مخاوف من يقدم تحالف سائرون مع آخرين على إسقاط الحكومة، فسائرون تمتلك 54 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعد عدد مقاعد البرلمان محتلة المرتبة الأولى فيما يمتلك تحالف الفتح بزعامة هادي العامري 47 مقعدا، أما عادل عبدالمهدي فهو نائب مستقل لم يترشح على قوائم أي ائتلاف سياسي، لذا يعتبر هشا بشكل كبير إذا توافقت الأحزاب على رحيله.

وتوجد تيارات كثيرة معارضة له أبرزها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الحائز على 20 مقعدا، وائتلاف الوطنية الذي يحوز 21 مقعدا بخلاف ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي صاحب الـ26 مقعدا في البرلمان، بخلاف التكتلات السنية والأكراد.

وأعلن مزاحم التميمي لنائب في البرلمان العراقي اليوم استقالته من مجلس النواب العراقي على خلفية الاحتجاجات الشعبية، وقد يدفع ذلك إلى لجوء الائتلافات السياسية على سحب الثقة من حكومة عادل عبدالمهدي، من أجل تهدئة لمتظاهرين وانضمام تحالف سائرون للمعارضة قد بهذا الأمر.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاف بين "النصر" و"سائرون" على رئاسة الحكومة العراقية

مباحثات بين العبادى والجبورى للتحالف فى حكومة العراق المقبلة

العراق: الصدر والحكيم وعلاوي يشكلون تحالف "الأغلبية الوطنية الأبوية"

العبادي والصدر يعلنان تحالفًا عراقيًا جديدًا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان للجيش اللبنانى بشأن حادث إطلاق النار على متظاهرين بالبداوي

منذ حوالي 11 ساعة

لماذا انخفضت أسعار اللحوم في مصر؟

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

منذ يوم

3 مشروبات دافئة فى الشتاء

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حره من الاهرامات

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

الأكثر قراءة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار بشوارع قطر وتركيا وفرنسا

أيام زمان

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

نجم الساعة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

الصحة

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

مدرس جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

الرئيس نيوز

بالصور .. زلزال حميد الشاعري في الشيخ زايد

الصحة تؤكد مجددا عدم رصد أى حالات مصاب بالالتهاب السحائي فى المحافظات

راغب علامة يختار يوسف هنّاد ويخطف أسماء الشريف.. ليكملا مشوار "ذا فويس"

شاهد.. دنيا وإيمي سمير غانم مع "صاحبة السعادة"

منوعات

"آيفون" الجديد يُثير غضب ترامب

رجل بريطانى يحقق أمنيته بالموت كرجل متزوج

زراعة وجه لأول رجل أمريكى من أصل أفريقي

طفل مصاب بمرض نادر بعمر الـ6 سنوات

كشكول

شاهد.. حادث سرقة فى جامع تجارة الأزهر "دخلت أصلى سرقوا كتبي"

انتهاء مباريات منطقة شمال سيناء الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

غدُا.. "دراسات الإسكندرية" تنظم ندوة عن تربية الأولاد فى الإسلام

كلية الدعوة تناقش دراسة عن "علم الكلام وتوظيفه للرد على الشبهات الفلسفية"

إسلام سياسي

تفاصيل جديدة حول مقتل زعيم داعش في سوريا

أنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

حقوقي مصري يفتح النار على تقرير البرلمان الأوروبي

مرصد الأزهر: مكافحة التطرف واجب على جميع أفراد المجتمع


زيت وسكر

نصائح هامة لرجيم صحي

انفوجراف.. أعراض مرض السعال الديكى

طن الحديد يسجل 11100 جنيه بنهاية اليوم

تفاصيا أزمة العمال المصريين بالسعودية

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

صدور طبعة جديدة من رواية "كلهم أعدائى" عن دار تبارك

"الشعر والحضور العربى فى صقلية".. ندوة ببيت الشعر بالأقصر

"فرح مدينتنا".. جديد الروائية اللبنانية منى نور الدين

اليوم.. عرض فيلم "دمى ودموعى وابتسامتى" بسينما إحسان عبدالقدوس

صفحتنا ع الفيس بوك