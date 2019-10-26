أغرب صور مظاهرات العراق.. بعضها مقتبس من مسلسل "يوسف الصديق"

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مظاهرات العراق، والتي شهدت قيام متظاهر باقتباس شخصية آمون، من مسلسل "يوسف الصديق"، واختار الملابس التي ظهر بها مؤدي الشخصية في المسلسل.



المتظاهر استعان بنفس إكسسوارات الشخصية الإيرانية التي قدمت العمل، الذي عرض في العراق وبعض الدول العربية، وذلك في رسالة منه إلى القنوات الماجورة لتغطية أحداث التظاهرات الشعبية.



مسلسل "يوسف الصديق"، مسلسل تاريخي إيراني يحكي قصة النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل "عليهم السلام"، منذ ولادته إلى لقائه بأبيه نبي الله يعقوب بعد غياب طويل.. المسلسل من 45 حلقة واستغرق تصويره ثلاث سنوات تقريبًا منذ 2005م إلى 2008م، وتم منع عرضه في بعض الدول العربية وذلك استنادًا على فتوى تحريم تجسيد الأنبياء والرسل والملائكة في أعمال فنية.



يذكر أن مظاهرات العراق أمس الجمعة شهدت سقوط عدد كبير من المتظاهرين والذين وصل عددهم إلى 40 قتيلًا.

