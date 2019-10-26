نشأت الديهي يطالب بفصل الكهرباء وقت الأمطار

حذر الإعلامي نشأت الديهي، المواطنين من لمس أعمدة الإنارة التي بها أسلاك كهرباء مكشوفة أثناء تساقط الأمطار.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المحليات والكهرباء عليها أن تبحث عن آلية لمنع حدوث ماس كهربائي، وعدم وجود وفيات بسبب الماس الكهربائي، معقبًا: "افصلوا الكهرباء أحسن ما حد يموت".



وأشاد بما قام به مواطن من محاولة عزل الكهرباء بمواسير بلاستيك، لمنع حدوث صعق كهربائي أثناء المطر، قائلًا: "دي مشاركة مجتمعية، أهم حاجة المحليات متروحش للراجل تقوله ده مخالفة".

