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عزة مصطفى عن حوار محمد علي في bbc: يكذب نفسه بنفسه
السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:27 م
سناء إسماعيلطباعة
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الفنان الهارب محمد علي، يكذب نفسه بنفسه وذلك بعد حواره الأخير مع الـbbc.
وقالت خلال حلقة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محمد علي يكذب نفسه بنفسه، في حوار فيديو به من الفيديوهات التي قام بنشرها قال: أنا بقالي أسبوعين ولا مش عارف أد إيه بجري وبهرب منهم، وشوية ضباط اتفقوا مع شوية ناس علشان يموتوني وأنا رقبتي في الحكومة الإسبانية".
وأضاف: "أنا بقالي أسبوعين بهرب من ساعة الفيديو الأول بجد أنا تعبت وزهقت وهما كتير أنا مطارد أنا بجري وبهرب".
وتساءلت عزة مصطفى، على تصريحاته قائلة: "لما أنت مطارد وبتهرب من الناس اللي عايزة تموتك شمال؟ إنت وصلت لـbbc إزاي وأين تم التصوير في إسبانيا ولندن؟".
وقالت خلال حلقة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محمد علي يكذب نفسه بنفسه، في حوار فيديو به من الفيديوهات التي قام بنشرها قال: أنا بقالي أسبوعين ولا مش عارف أد إيه بجري وبهرب منهم، وشوية ضباط اتفقوا مع شوية ناس علشان يموتوني وأنا رقبتي في الحكومة الإسبانية".
وأضاف: "أنا بقالي أسبوعين بهرب من ساعة الفيديو الأول بجد أنا تعبت وزهقت وهما كتير أنا مطارد أنا بجري وبهرب".
وتساءلت عزة مصطفى، على تصريحاته قائلة: "لما أنت مطارد وبتهرب من الناس اللي عايزة تموتك شمال؟ إنت وصلت لـbbc إزاي وأين تم التصوير في إسبانيا ولندن؟".