بيان للجيش اللبنانى بشأن حادث إطلاق النار على متظاهرين بالبداوي

أكد الجيش اللبناني أن قواته اضطرت بسبب تطور الأوضاع بمنطقة البداوي إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي وهو ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.



وأوضح الجيش اللبناني في أول بيان له عقب حادثة منطقة البداوي مساء اليوم، أنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى منطقة البداوي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وتم فتح تحقيق في الموضوع، وفق قناة "LBCI" اللبنانية.



وكشف الجيش اللبناني عن تعرض قوة من الجيش للرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية في البداوي ما أدى إلى وقوع 5 إصابات في صفوفها.



من جانبه طالب رئيس الوزراء سعد الحريري، قائد الجيش بفتح تحقيق فوري حول ملابسات حادثة البداوي شمالي طرابلس وسط مبادرات من مسئولين محليين في البداوي لخفض حدة التوتر بين المتظاهرين والجيش.