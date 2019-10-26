شمال سيناء تواصل عمل أجهزة الخدمات لمواجهة الظروف الجوية

أكد محافظ شمال سيناء، مواصلة عمل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.



وقال محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، إن مديريات وأجهزة الخدمات في المحافظة رفعت درجة استعدادها لمواجهة الظروف الجوية وحالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى توافر احتياجات المواطنين من السلع الضرورية والمواد الاستهلاكية بأرصدة كافية وأسعار مناسبة مع دعم كل مرافق الخدمات من كهرباء ومياه وصحة وإغاثة وغيرها.



وأشار المحافظ إلى وجود 53 محطة صرف لمياه الأمطار وتزويدها بمولدات كهرباء وتجهيزها للعمل في أي وقت إلى جانب متابعة تقارير هيئة الأرصاد ووزارة الري والموارد المائية، وكذا متابعة تقارير غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



من جانبه، أوضح أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للمحافظة، أن الغرفة مستمرة على مدار 24 ساعة يوميًا، مؤكدًا التواصل والتنسيق مع الغرف الفرعية في مجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، واستمرار التواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية وغرف الأرصاد الجوية والري والموارد المائية.